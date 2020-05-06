Xiaomi пришлось извиняться перед Японией за изображение ядерного взрыва в рекламе

Ролик начинается с того, что мужчина подключает смартфон Redmi Note 9 к зарядному устройству, а пирожное в виде пиктограммы батарейки «накапливает заряд». Затем герой ролика съедает эту «батарейку», превращается в толстяка и взлетает в небо. После этого картинка сменяется на анимацию, которая заканчивается взрывом, подозрительно напоминающим ядерный.

Эта реклама вызвала негативную реакцию общественности, так как напомнила японцам о трагических событиях середины XX века. Тогда атомная бомба под кодовым именем «Толстяк» была сброшена на японский город Нагасаки.

Xiaomi извинилась за рекламный ролик в официальном Twitter-аккаунте и пообещала предотвращать подобные недоразумения в будущем.