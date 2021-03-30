Xiaomi привезла в Россию бюджетный смартфон Redmi 9T с 6000 мАч в аккумуляторе

Цены на Redmi 9T начинаются от 14 990 рублей. Смартфон поступит в продажу с 31 марта.

Redmi 9T похож на Poco M3. Устройство оснащено камерой с датчиками на 48 Мп, 8 Мп (широкоуголка), 2 Мп (макрокамера) и 2 Мп (датчик глубины). В качестве аппаратной основы смартфона, как мы уже упомянули, выступает Qualcomm Snapdragon 662. Этот 11-нм чипсет обеспечивает более эффективную работу при меньшем нагреве и меньшем потреблении энергии.

Redmi 9T имеет слот под две сим-карты, карту памяти microSD. Смартфон поступит в продажу в двух вариантах: 4 ГБ + 64 ГБ и 4 ГБ + 128 ГБ (за 16 990 рублей). Первые покупатели нового смартфона в период с 31 марта по 7 апреля 2021 года получат в подарок Mi Smart Band 4 NFC.