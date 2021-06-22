Xiaomi привезла в Россию недорогие смартфоны Redmi Note 10T и 10S

Что касается смартфона Redmi Note 10S, то у него установлена система из четырёх камер с главным датчиком на 64 Мп, процессор MediaTek Helio G95. У аппарата есть AMOLED-экран диагональю 6,43 дюйма. Устройство поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Аккумулятор здесь установлен той же ёмкости — 5000 мАч.

Цены на Redmi Note 10T со 128 ГБ будут начинаться с 21 990 рублей, однако в первое время смартфон можно будет купить за 19 990 рублей и получить в подарок наушники Mi True Wireless Earbuds Basic 2, а также три месяца подписки Яндекс.Плюс. Продажи начнутся 25 июня.

Модель Redmi Note 10S выйдет в продажу уже завтра, 23 июня. Версия 6 ГБ + 64 ГБ будет стоить 21 990 рублей, а версия 6 ГБ + 128 ГБ — 23 990 рублей. При покупке в подарок можно будет получить фитнес-браслет Mi Smart Band 5.