Xiaomi привезла в Россию новейшие флагманские смартфоны Xiaomi 11T

Xiaomi привезла в Россию новейшие флагманские смартфоны Xiaomi 11TПоддержка 120-Вт зарядки и топовая «начинка»
Стандартная модель Xiaomi 11T оснащается экраном диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Дисплей защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Устройство получило камеру с основным датчиком изображения на 108 Мп и вспомогательными на 8 Мп (ультраширик) и 5 Мп (телефото макро). В качестве селфи-камеры выступает датчик на 16 Мп.
В качестве аппаратной основы выступает флагманский процессор MediaTek Dimensity 1200 5G. Устройстов питает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт — может зарядить смартфон на 100% за 36 минут.
Xiaomi 11T в варианте 8 ГБ + 128 ГБ оценён в 44 990 рублей. Вариант 8 ГБ + 256 ГБ стоит 49 990 рублей. Продажи начнутся 5 ноября, предзаказ стартует 22 октября.
Старшая модель Xiaomi 11T Pro отличается от стандартной процессором — Qualcomm Snapdragon 888 5G — и поддержкой мощнейшей 120-Вт зарядки. Телефон должен заряжаться на 100% за 17 минут. Также смартфон оборудован динамиками Harman/Kardon.
Xiaomi 11T Pro в версии 8 ГБ + 128 ГБ стоит 53 990 рублей. В версии 12 ГБ + 256 ГБ — 59 990 рублей. Старт продаж намечен на 5 ноября. Предзаказ можно будет оформить с 22 октября. При покупке смартфона с 5 ноября по 4 декабря можно будет получить возможность бесплатного ремонта в течение двух лет и бесплатную замену экрана в течение полугода или года при покупке на mi.com.