Xiaomi привезла в Россию новейшие флагманские смартфоны Xiaomi 11T

Стандартная модель Xiaomi 11T оснащается экраном диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Дисплей защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Устройство получило камеру с основным датчиком изображения на 108 Мп и вспомогательными на 8 Мп (ультраширик) и 5 Мп (телефото макро). В качестве селфи-камеры выступает датчик на 16 Мп.

В качестве аппаратной основы выступает флагманский процессор MediaTek Dimensity 1200 5G. Устройстов питает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 67 Вт — может зарядить смартфон на 100% за 36 минут.

Xiaomi 11T в варианте 8 ГБ + 128 ГБ оценён в 44 990 рублей. Вариант 8 ГБ + 256 ГБ стоит 49 990 рублей. Продажи начнутся 5 ноября, предзаказ стартует 22 октября.