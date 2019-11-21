Xiaomi привезла в Россию первый смартфон с камерой на 108 Мп

Как говорят представители компании, смартфон оснащён пентакамерой. Помимо сенсора на 108 Мп, она имеет датчики на 20 Мп (ультраширик), 12 Мп (телеобъектив), 5 Мп (телеобъектив) и 2 Мп (макрокамера). Смартфон способен делать снимки с 50-кратным зумом. 32-мегапиксельная фронтальная камера у Mi Note 10 врезана в экран.

Ёмкость аккумулятора у Mi Note 10 равна 5260 мАч. Поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 30 Вт (заряжает с нуля за 65 минут). Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 730G.

Устройство, как и ранее представленный Redmi Note 8T, оснащено модулем NFC для бесконтактной оплаты.

Mi Note 10 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти стоит 39 990 рублей. Mi Note 10 Pro (8 ГБ + 256 ГБ) оценён в 44 990 рублей. Продажи устройств стартуют 16 декабря. При оформлении предзаказа со 2 по 15 декабря в подарок можно получить Redmi Note 8T.