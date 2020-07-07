Xiaomi привезла в Россию рекордно быстрый смартфон по минимальной цене
Poco F2 Pro работает под управлением самого быстрого, среди доступных для Android-смартфонов на данный момент, процессоре Snapdragon 865. В его основе, напомним, лежит 8-ядерный чип Kryo 585 и графический модуль Adreno 650. На данный момент Poco F2 Pro — самый дешёвый смартфон на «максимально возможном» железе, как в «серой» рознице (33 тысячи рублей за вариант с 6/128 ГБ памяти), так и, как сегодня выяснилось, у официальных ритейлеров (50 тысяч рублей за комплектацию 8/256 ГБ).
Ближайший аналог на таком же процессоре, геймерская модель Nubia (бывшее подразделение ZTE) RedMagic 5G оценена в 61 тысячу рублей и продаётся только у одного официального ритейлера. А среди широко доступных в продаже аналогов на базе Snapdragon 865 следом идёт Xiaomi Mi 10, который оценивают в 70 тысяч рублей в оф.рознице за комплектацию 8/256 ГБ. Конкурирующие флагманские смартфоны Huawei под управлением Kirin 990 на 10% медленнее в процессорных задачах, и на 30% отстают по игровой производительности. Флагманы Samsung S20 на базе процессора Exynos 990 отстают на 15% по производительности процессорных ядер, и на 10% в графических дисциплинах (а де-факто больше из-за склонности Exynos 990 к перегреву, из-за которого чип снижает производительность для борьбы с критически высокой температурой уже спустя пару минут).
Poco F2 Pro оборудован 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+ и заявленной яркостью 500 кд/м2. Новинка получила энергоемкий аккумулятор ёмкостью 4700 мАч, 8/ 256 ГБ памяти, разъём для наушников 3.5 мм, а также поддержку быстрой проводной зарядки на 30 Вт, благодаря чему смартфон достигает 100% заряда всего за 63 минуты.
Что касается фотовозможностей, Poco F2 Pro оснащен четырехмодульной камерой с датчиками на 64, 13, 5 и 2 Мп, а также выдвигающейся селфи-камерой на 20 Мп. Отдельно стоит отметить возможность записывать видео в разрешении 8K/24 fps, а также 4K/60 fps. Кроме того, пользователи также смогут записывать таймлапсы в 4K 30 fps и замедленные видео 120 fps.
Poco F2 Pro в России можно приобрести уже с 13 июля. Так, за модификацию на 8/256 ГБ компания просит порядка 49 990 рублей. В день начала продаж компания проведёт акцию, в рамках которой в онлайн-магазине AliExpress Tmall покупателям будет доступна специальная цена на смартфон.
Отметим, что смартфон представляет собой продолжение смартфонов суббренда Xiaomi Pocophone, ориентированной на экстремальное соотношение производительности и цены. Дебютный Pocophone F1 вышел в августе 2018 года и представлял собой смартфон среднего класса (уровня Redmi Note 5 по большинству характеристик), но с флагманским на тот момент процессором Qualcomm Snapdragon 845 при цене $300.
С выходом серии F2 Xiaomi отказались от выпуска Pocophone в качестве отдельно разработанных моделей, нынешний Poco F2 Pro представляет собой ребрендинговый Xiaomi Redmi K30 Pro, который ранее вышел в Китае в марте 2020 года.