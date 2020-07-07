Xiaomi привезла в Россию рекордно быстрый смартфон по минимальной цене

Poco F2 Pro в России можно приобрести уже с 13 июля. Так, за модификацию на 8/256 ГБ компания просит порядка 49 990 рублей. В день начала продаж компания проведёт акцию, в рамках которой в онлайн-магазине AliExpress Tmall покупателям будет доступна специальная цена на смартфон.

Отметим, что смартфон представляет собой продолжение смартфонов суббренда Xiaomi Pocophone, ориентированной на экстремальное соотношение производительности и цены. Дебютный Pocophone F1 вышел в августе 2018 года и представлял собой смартфон среднего класса (уровня Redmi Note 5 по большинству характеристик), но с флагманским на тот момент процессором Qualcomm Snapdragon 845 при цене $300.

С выходом серии F2 Xiaomi отказались от выпуска Pocophone в качестве отдельно разработанных моделей, нынешний Poco F2 Pro представляет собой ребрендинговый Xiaomi Redmi K30 Pro, который ранее вышел в Китае в марте 2020 года.