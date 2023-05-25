Xiaomi привезла в Россию смартфон Redmi Note 12S: в подарок фитнес-браслет или наушники

Смартфон оснащен 6,43-дюймовым FHD+ AMOLED DotDisplay с высокой частотой обновления до 90 Гц. Благодаря чипсету MediaTek Helio G96 и до 8 ГБ оперативной памяти смартфон обеспечен стабильной работой. Redmi Note 12S оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Дополнительные функции включают поддержку 4G LTE, возможности NFC и поставляется с Android 13 из коробки с пользовательским интерфейсом MIUI 14.

Redmi Note 12S доступен в двух вариантах: с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти по цене 21 990 рублей и с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти по цене 24 990 рублей.

А до 4 июня 2023 года за покупку вы можете получить в подарок беспроводные наушники Redmi Buds 4 или фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 7.