Xiaomi привезёт в Россию новый смартфон-бестселлер Poco

Онлайн-презентация новинки состоится 6 октября в 19:00. Тогда мы узнаем стоимость Poco X3 NFC в России и дату старта продаж. В долларах цены на смартфон начинались с 229.

Xiaomi впервые рассказала о Poco X3 NFC в начале сентября. Смартфон работает на новой платформе Snapdragon 732G, которую называет ведущим 4G-процессором 2020 года. Устройство оснащено экраном диагональю 6,67 дюйма разрешением Full HD+. Основная камера у смартфона 64-Мп. Питает Poco X3 NFC аккумулятор ёмкостью 5160 мАч. Есть поддержка быстрой 33-Вт зарядки.

Xiaomi рассказывала, что после старта продаж Poco X3 NFC смогла продать 10 000 смартфонов новой модели всего за полчаса.