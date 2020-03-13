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Сегодня 17:26
Xiaomi продала 110 млн Redmi Note за шесть лет
Это популярная линейка
Xiaomi выпускает смартфоны линейки Redmi Note с 2014 года. Они стали популярными среди пользователей почти сразу. И об этом свидетельствуют цифры, которыми поделилась компания сегодня. Как оказалось, примерно за шесть лет Xiaomi продала 110 млн Redmi Note.
На днях Xiaomi под своим дочерним брендом представила новые модели данной линейки — Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Можно не сомневаться, что они тоже будут хорошо продаваться. Особенный упор компания делает на индийском рынке.
Напомним, Redmi Note 9 Pro работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 720G. Смартфон имеет камеру с основным 48-Мп датчиком и аккумулятор ёмкостью 5020 мАч. Версия аппарата на 6+64 ГБ стоит $175, а на 6+128 ГБ — $215.