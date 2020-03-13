Xiaomi продала 110 млн Redmi Note за шесть лет

На днях Xiaomi под своим дочерним брендом представила новые модели данной линейки — Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Можно не сомневаться, что они тоже будут хорошо продаваться. Особенный упор компания делает на индийском рынке.

Напомним, Redmi Note 9 Pro работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 720G. Смартфон имеет камеру с основным 48-Мп датчиком и аккумулятор ёмкостью 5020 мАч. Версия аппарата на 6+64 ГБ стоит $175, а на 6+128 ГБ — $215.