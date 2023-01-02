Xiaomi продала 300 тысяч новых смартфонов Redmi K60 всего лишь за 5 минут

20:14, 02 января 2023
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Xiaomi продала 300 тысяч новых смартфонов Redmi K60 всего лишь за 5 минутНо это не рекорд
Xiaomi объявила об успешных продажах Redmi K60 в Китае. Компания заявила, что первая партия из 300 000 телефонов была продана за пять минут.
Xiaomi считает, что пользователям понравились новые функции смартфона, такие как экран 1220p, беспроводная зарядка и чипсет Snapdragon 8 Gen 2 в версии Pro.
Количество проданных устройств звучит впечатляюще: покупалось 100 смартфонов в секунду. Однако это число меньше 330 000 проданных единиц предыдущей серии Redmi K50.