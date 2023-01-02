Xiaomi продала 300 тысяч новых смартфонов Redmi K60 всего лишь за 5 минут

Xiaomi считает, что пользователям понравились новые функции смартфона, такие как экран 1220p, беспроводная зарядка и чипсет Snapdragon 8 Gen 2 в версии Pro.

Количество проданных устройств звучит впечатляюще: покупалось 100 смартфонов в секунду. Однако это число меньше 330 000 проданных единиц предыдущей серии Redmi K50.