Xiaomi продаёт со скидкой до конца дня свой популярный смартфон

Пост об акции компания опубликовала на официальной странице во «ВКонтакте». Модель Redmi Note 8T получила скидку в 2000 рублей. Стоит отметить, что смартфон и так стоил недорого. Теперь же его версию на 32 ГБ можно купить за 11 990 рублей вместо 13 990, на 64 ГБ — за 13 990 рублей вместо 15 990, а на 128 ГБ — за 15 990 рублей вместо 17 990. Скидка действует во всех официальных онлайн-каналах продаж.

Напомним, что Redmi Note 8T оснащён датчиком NFC. По данным Яндекс.Маркета за январь и февраль текущего года это устройство стало самым популярным в России смартфоном.