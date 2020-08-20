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Xiaomi продаёт ультрабюджетный Redmi 9A со скидкой
Дешевле 7000 рублей
Во время юбилейного стрима Xiaomi также объявила скидку на ультрабюджетный Redmi 9A. Смартфон можно будет купить меньше чем за 7000 рублей.
В данный момент на mi.com смартфон продают за 7490 рублей. Промокод «R1000» должен снижать стоимость на тысячу рублей (время действия промокодов может быть ограничено). В обычное время устройство можно купить за 8000 рублей. То есть экономия получается 1500 рублей.
Redmi 9A оснащён дисплеем диагональю 6,53 дюйма и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Устройства хватает на 168 часов работы в режиме прослушивания музыки. Основная камера представлена датчиком на 13 Мп с поддержкой искусственного интеллекта. В качестве аппаратной основы выступает процессор MediaTek Helio G25. Есть функция разблокировки по лицу.