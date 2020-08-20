Xiaomi продаёт ультрабюджетный Redmi 9A со скидкой

В данный момент на mi.com смартфон продают за 7490 рублей. Промокод «R1000» должен снижать стоимость на тысячу рублей (время действия промокодов может быть ограничено). В обычное время устройство можно купить за 8000 рублей. То есть экономия получается 1500 рублей.

Redmi 9A оснащён дисплеем диагональю 6,53 дюйма и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч. Устройства хватает на 168 часов работы в режиме прослушивания музыки. Основная камера представлена датчиком на 13 Мп с поддержкой искусственного интеллекта. В качестве аппаратной основы выступает процессор MediaTek Helio G25. Есть функция разблокировки по лицу.