Телефоны
Сегодня в 22:31
1 мин.
Xiaomi работает над новым селфи-смартфоном "CIVI 2"Его могут представить уже скоро
По данным Digital Chat Station, Xiaomi работает над смартфоном, ориентированным на любителей селфи. Технические характеристики, которыми поделился инсайдер, позволяют предположить, что это может быть смартфон под брендом CIVI.
Китайский инсайдер сообщил, что таинственный телефон Xiaomi будет оснащен тонким и легким корпусом. Его OLED-дисплей будет иметь разрешение Full HD+ 1080 x 2400 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Скорее всего, смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 778G Plus.
Он будет иметь 32-мегапиксельную селфи-камеру и 64-мегапиксельную основную. Устройство планируют оснастить MIUI 13.
Утечка не содержит информации о емкости оперативной или основной памяти, а также размере аккумулятора. Однако в ней говорится, что устройство будет поддерживать быструю зарядку 55 Вт.
Источник: Gizmochina