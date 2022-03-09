Xiaomi работает над новым селфи-смартфоном "CIVI 2"

Китайский инсайдер сообщил, что таинственный телефон Xiaomi будет оснащен тонким и легким корпусом. Его OLED-дисплей будет иметь разрешение Full HD+ 1080 x 2400 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Скорее всего, смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 778G Plus.

Он будет иметь 32-мегапиксельную селфи-камеру и 64-мегапиксельную основную. Устройство планируют оснастить MIUI 13.

Утечка не содержит информации о емкости оперативной или основной памяти, а также размере аккумулятора. Однако в ней говорится, что устройство будет поддерживать быструю зарядку 55 Вт.