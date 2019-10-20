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Сегодня 14:47
Xiaomi раскрыла планы по выпуску 5G-смартфонов
Десять моделей в следующем году
Производители смартфонов делают ставку не развитие сетей пятого поколения. Пока устройства с их поддержкой достаточно дорогие. Однако чем больше будет выходить таких аппаратов на рынке, тем лучше для потребителя. Компания Xiaomi, например, заявила, что собирается выпустить более десяти смартфонов с 5G в следующем 2020 году.
Об этом рассказал основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun). Пока у компании в арсенале есть два смартфона с поддержкой сетей пятого поколения — Mi Mix 3 5G и Mi 9 Pro 5G. По словам основателя, в следующем году Xiaomi запустит 5G-модели высокого, среднего и низкого уровня. То есть люди смогут купить и дешёвые устройства.
Предприниматель также выразил надежду, что операторы мобильной связи расширят распространение базовых станций 5G.
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