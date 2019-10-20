Xiaomi раскрыла планы по выпуску 5G-смартфонов

Производители смартфонов делают ставку не развитие сетей пятого поколения. Пока устройства с их поддержкой достаточно дорогие. Однако чем больше будет выходить таких аппаратов на рынке, тем лучше для потребителя. Компания Xiaomi, например, заявила, что собирается выпустить более десяти смартфонов с 5G в следующем 2020 году.