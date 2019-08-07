Xiaomi раскрыла подробности о 64-мегапиксельной камере в Redmi Note 8

Датчик камеры — Samsung GW1. Его южнокорейская компания анонсировала в мае. Датчик имеет довольно большой размер матрицы — 1/1,7 дюйма. По сообщениям компании, сенсор захватывает на 34% больше света, чем 48-мегапиксельный. Он также может объединять четыре пикселя в один, чтобы захватывать ещё больше света. Разрешение снимка в таком случае получится 16 Мп.

Размер фотографии, сделанной на полном разрешении, будет равен примерно 19 МБ. Распечатать её без потери качества можно будет на баннере размером 2,44 х 3,26 м.

Новым датчиком Xiaomi хвастается уже в течение продолжительного времени. Скорее всего, первым смартфоном с ним станет Redmi Note 8, так как предыдущий Redmi Note 7 был первой моделью с 48-мегапиксельной камерой.