Xiaomi раскрыла сроки выхода смартфонов с двумя аккумуляторами и сверхбыстрой зарядкой

Ранее ходили слухи о том, что Super Charge Turbo появится в устройствах Xiaomi в конце 2019 года. Однако компания заявила, что ждать появления новинок в ближайшем декабре не стоит. Первые смартфоны с поддержкой Super Charge Turbo выйдут только в следующем году.

Также представители Xiaomi раскрыли новые любопытные подробности о технологии. Оказалось, что девайсы с поддержкой Super Charge Turbo будут оснащены двумя аккумуляторами. Зарядное устройство же будет изготовлено из высококачественных материалов и иметь высокую эффективность (до 98%).