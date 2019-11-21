Телефоны
Сегодня 18:37
Xiaomi раскрыла сроки выхода смартфонов с двумя аккумуляторами и сверхбыстрой зарядкой
Её мощность — 100 Вт
Весной Xiaomi представила технологию быстрой зарядки Super Charge Turbo. Её мощность составляет 100 Вт, что позволяет зарядить с нуля смартфон с батареей на 4000 мАч всего за 17 минут. Теперь стало известно, когда появятся первые телефоны компании с поддержкой технологии.
Ранее ходили слухи о том, что Super Charge Turbo появится в устройствах Xiaomi в конце 2019 года. Однако компания заявила, что ждать появления новинок в ближайшем декабре не стоит. Первые смартфоны с поддержкой Super Charge Turbo выйдут только в следующем году.
Также представители Xiaomi раскрыли новые любопытные подробности о технологии. Оказалось, что девайсы с поддержкой Super Charge Turbo будут оснащены двумя аккумуляторами. Зарядное устройство же будет изготовлено из высококачественных материалов и иметь высокую эффективность (до 98%).