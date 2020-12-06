Xiaomi раскрыла степень износа аккумулятора в смартфоне спустя три года

По словам топ-менеджера, если заряжать смартфон каждый день в течение трёх лет, то ёмкость аккумулятора сократится до 80%. То есть составит уже 4800 мАч. Надо сказать, что это даже пессимистичные расчёты. Ведь пользователь вряд ли будет разряжать 6000-мАч батарею каждый день. В целом, износ аккумулятора при реальном использовании должен получиться меньше.

Также в Xiaomi заявили, что за 1-2 года ёмкость аккумулятора и вовсе не должна сократиться. Равно как и плавность работы интерфейса.