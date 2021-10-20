Xiaomi раскрыла внешний вид и дату анонса новенького Redmi Note 11

Xiaomi раскрыла внешний вид и дату анонса новенького Redmi Note 11Намечается очень интересный аппарат
Так, компания опубликовала официальный тизер-постер долгожданного многими Redmi Note 11. Из свежего изображения мы можем узнать не только о дате полноценного анонса смартфона, но также и о его внешнем виде.
На картинке видно, что новинка получит угловатый дизайн на манер iPhone 12 и iPhone 13. При этом блок основной камеры будет соответствовать последним смартфонам компании. Также в нём разместится сразу четыре модуля и вспышка, отмечает Gizmochina.
Ещё из интересного можно отметить наличие 3,5-мм аудиоджека и ИК-порт для управления различной техникой.
Особенно внимательные пользователи также смогли разглядеть на постере эмблему JBL, что намекает на сотрудничество Xiaomi с компанией в вопросах внедрения высококачественного аудио в смартфон.
Анонс Redmi Note 11 намечен на 28 октября 2021 года. Если верить слухам, в линейке будут представлены модели Redmi Note 11 5G, Note 11 Pro 5G и Note 11 Pro+ 5G. При этом старт продаж новинок может начаться уже 1 ноября — на это намекает китайский интернет-магазин JD.com.