Xiaomi раскрыла внешний вид и дату анонса новенького Redmi Note 11

Так, компания опубликовала официальный тизер-постер долгожданного многими Redmi Note 11. Из свежего изображения мы можем узнать не только о дате полноценного анонса смартфона, но также и о его внешнем виде.

На картинке видно, что новинка получит угловатый дизайн на манер iPhone 12 и iPhone 13. При этом блок основной камеры будет соответствовать последним смартфонам компании. Также в нём разместится сразу четыре модуля и вспышка, отмечает Gizmochina.

Ещё из интересного можно отметить наличие 3,5-мм аудиоджека и ИК-порт для управления различной техникой.