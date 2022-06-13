Xiaomi распродаёт в России Poco M4 Pro в половину цены

Распродажа началась сегодня, 13 июня, и продлится до 19 июня. Скидки составляют до 20 тысяч рублей.

Именно на столько меньше теперь стоит смартфон Poco M4 Pro. Вместо 39 990 рублей его можно купить за 19 990! Устройство предлагает 256 ГБ памяти, 90-Гц экран AMOLED, камеру на 64 Мп и быструю 33-Вт зарядку.

Скидку в 20 тысяч рублей также получил POCO X4 Pro 5G. Он стоит 30 990 рублей вместо 50 990. Ещё можно купить всего за 14 990 рублей смартфон Redmi 10, который вне акции Xiaomi продаёт за 23 990.

Остальные предложения можно посмотреть по этой ссылке.