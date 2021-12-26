Xiaomi рассекретила дату анонса новейшей MIUI 13

Напомним, что также 28 декабря ожидается анонс флагманских смартфонов Xiaomi 12, 12 Pro и 12X. В основу первых двух ляжет топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1, в то время как компактный 12X оснастят чипом Snapdragon 870.

Кроме свежей прошивки и смартфонов, китайский производитель может представить немало новинок в сегменте «товаров для дома».