Xiaomi рассекретила дату анонса новейшей MIUI 13

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Xiaomi рассекретила дату анонса новейшей MIUI 13Слухи подтвердились
Наконец-то случилось то, чего ждали многие фанаты Xiaomi — компания официально подтвердила факт анонса MIUI 13 на грядущей презентации 28 декабря.
Ожидается, что новая версия фирменной оболочки бренда сможет похвастаться в первую очередь большей стабильностью и быстродействием. Вместе с тем глава Xiaomi Лей Цзунь также намекнул на то, что MIUI 13 будет «более плавной», «красивой и удобной», а также в оболочке будет «улучшена безопасность».
Напомним, что также 28 декабря ожидается анонс флагманских смартфонов Xiaomi 12, 12 Pro и 12X. В основу первых двух ляжет топовый процессор Snapdragon 8 Gen 1, в то время как компактный 12X оснастят чипом Snapdragon 870.
Кроме свежей прошивки и смартфонов, китайский производитель может представить немало новинок в сегменте «товаров для дома».
Источник: ITHome