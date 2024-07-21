Xiaomi расширила бета-версию HyperOS до серии Xiaomi 13

Обновление привносит ряд системных оптимизаций и улучшений. Среди основных улучшений — более эффективное использование памяти, более плавная работа в TikTok, исправление проблем с перезагрузкой системы из-за избытка уведомлений, а также интеграция исправления безопасности от июля 2024 года.

В фотогалерее улучшена синхронизация видео для более плавного воспроизведения, а также исправлено несколько проблем, таких как долгое время загрузки изображений для предварительного просмотра и ошибки при облачной синхронизации.

Файловый менеджер теперь может похвастаться более быстрой загрузкой списка файлов, а в системных часах решены проблемы с отключением будильника.

Пользователи, участвующие в официальной бета-версии, могут обновиться через раздел «Настройки — Мое устройство — Версия системы».