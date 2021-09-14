Xiaomi разблокировала все смартфоны в нелегальных регионах

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Xiaomi разблокировала все смартфоны в нелегальных регионахПроводила расследование
Xiaomi заявила, что блокировка смартфонов в некоторых регионах была «временной мерой». Теперь ограничения сняты. Напомним, сообщения о блокировках появились на прошлой неделе. Оказалось, что это связано с экспортными запретами компании.
В список территорий, куда запрещено ввозить смартфоны Xiaomi, попадали Куба, Иран, Сирия, Северная Корея, Судан и Крым. Сегодня представитель компании заявил китайскому изданию Global Times, блокировка была совершена на время проведения расследования. Xiaomi интересовали случаи контрабанды, которые могли представлять угрозу для безопасности пользовательских данных и прав потребителей. Сообщается, что «расследование достигло значительных результатов, а затронутые устройства теперь могут быть разблокированы».
Ранее и Xiaomi, и Роспотребнадзор заявили, что в Крыму жалоб на блокировку смартфонов не поступало.