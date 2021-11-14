Xiaomi раздумывает над выпуском компактного флагманского смартфона

Вейбинг отметил, что сделать компактный флагман сложно. Он назвал это игрой в «космическую битву в чрезвычайно маленьком пространстве».

Журналисты отмечают, что китайские пользователи с энтузиазмом восприняли идею выпуска флагманского смартфона с маленьким экраном. В комментариях многие написали, что ждут такой компактный флагман.

Ранее Xiaomi проводила подробные опросы, чтобы подогреть интерес к будущим продуктам. Поэтому не исключено, что компактный смартфон уже на подходе. Некоторые предположили, что устройство может выйти под именем Xiaomi 12 mini и Xiaomi 12 SE.