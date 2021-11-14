Xiaomi раздумывает над выпуском компактного флагманского смартфона

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Xiaomi раздумывает над выпуском компактного флагманского смартфонаОпрашивает пользователей
Генеральный директор Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibong) сделал на своей странице опрос: хотят ли пользователи, чтобы Xiaomi выпустила флагманский смартфон с маленьким экраном.
Вейбинг отметил, что сделать компактный флагман сложно. Он назвал это игрой в «космическую битву в чрезвычайно маленьком пространстве».
Журналисты отмечают, что китайские пользователи с энтузиазмом восприняли идею выпуска флагманского смартфона с маленьким экраном. В комментариях многие написали, что ждут такой компактный флагман.
Ранее Xiaomi проводила подробные опросы, чтобы подогреть интерес к будущим продуктам. Поэтому не исключено, что компактный смартфон уже на подходе. Некоторые предположили, что устройство может выйти под именем Xiaomi 12 mini и Xiaomi 12 SE.
Источник: iXBT