Xiaomi разрабатывает непохожий на другие смартфон

Всё это намекает на то, что смартфон будет представлять из себя флагман компании, пишет LetsGoDigital. Правда, так и непонятно, как скоро устройство поступит в продажу. Но очень вряд ли это будет следующий топовый аппарат Xiaomi.

Напомним, что китайский бренд готовится представить Xiaomi 12. Устройство должны были показать уже в декабре 2021 года, но из-за дефицита полупроводников, анонс могут перенести на начало 2022-го.