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Xiaomi разрабатывает непохожий на другие смартфон

Особенно впечатляет его основная камера
В сети появилась информация об относительно свежем патенте Xiaomi, который компания подала 25 сентября 2020 года. Судя по нему, производитель вовсю работает над смартфоном, сильно отличающимся от других.
Xiaomi разрабатывает непохожий на другие смартфон

Публичными сведения о патенте стали лишь накануне, 15 октября 2021 года. Из него мы можем увидеть, что главной особенностью устройства будет его блок основной камеры — он будет состоять из одного непривычно огромного модуля, одного модуля стандартных размеров (вероятно, сверхширокоугольник), а также перископной камеры и вспышки.

Xiaomi разрабатывает непохожий на другие смартфон

Всё это намекает на то, что смартфон будет представлять из себя флагман компании, пишет LetsGoDigital. Правда, так и непонятно, как скоро устройство поступит в продажу. Но очень вряд ли это будет следующий топовый аппарат Xiaomi.

Напомним, что китайский бренд готовится представить Xiaomi 12. Устройство должны были показать уже в декабре 2021 года, но из-за дефицита полупроводников, анонс могут перенести на начало 2022-го.