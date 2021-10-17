Xiaomi разрабатывает непохожий на другие смартфон

Xiaomi разрабатывает непохожий на другие смартфонОсобенно впечатляет его основная камера
Публичными сведения о патенте стали лишь накануне, 15 октября 2021 года. Из него мы можем увидеть, что главной особенностью устройства будет его блок основной камеры — он будет состоять из одного непривычно огромного модуля, одного модуля стандартных размеров (вероятно, сверхширокоугольник), а также перископной камеры и вспышки.
Всё это намекает на то, что смартфон будет представлять из себя флагман компании, пишет LetsGoDigital. Правда, так и непонятно, как скоро устройство поступит в продажу. Но очень вряд ли это будет следующий топовый аппарат Xiaomi.
Напомним, что китайский бренд готовится представить Xiaomi 12. Устройство должны были показать уже в декабре 2021 года, но из-за дефицита полупроводников, анонс могут перенести на начало 2022-го.