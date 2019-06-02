Xiaomi разработала невидимую селфи-камеру

Патентная заявка была подана Xiaomi в ноябре 2018 года. Как пишет ресурс Gizmochina, сделавший перевод описаний, под основным дисплеем смартфона располагается ещё один. Там, между ними двумя встроены датчик камеры и датчик освещённости. Именно благодаря взаимодействию последнего с обоими дисплеями, становится возможным делать камеру видимой в режиме съёмки. Ресурс отмечает, что объяснить принцип работы довольно сложно из-за трудностей перевода.

Возможно, эта технология в комбинации со встроенным в экран сканером отпечатка пальца позволит создать по-настоящему безрамочный смартфон, не прибегая к выдвижным модулям.