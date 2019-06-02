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Сегодня 10:58

Xiaomi разработала невидимую селфи-камеру

Она будет расположена под экраном
В сети появились рисунки из патента Xiaomi, на которых показан принцип устройства фронтальной камеры под дисплеем смартфона. Описание к рисунку гласит, что камера большую часть времени остаётся невидимой, и становится заметна, когда нужно сделать фото.

Патентная заявка была подана Xiaomi в ноябре 2018 года. Как пишет ресурс Gizmochina, сделавший перевод описаний, под основным дисплеем смартфона располагается ещё один. Там, между ними двумя встроены датчик камеры и датчик освещённости. Именно благодаря взаимодействию последнего с обоими дисплеями, становится возможным делать камеру видимой в режиме съёмки. Ресурс отмечает, что объяснить принцип работы довольно сложно из-за трудностей перевода.

Возможно, эта технология в комбинации со встроенным в экран сканером отпечатка пальца позволит создать по-настоящему безрамочный смартфон, не прибегая к выдвижным модулям.

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Фото: Gizmochina
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