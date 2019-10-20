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Xiaomi разрешила владельцам некоторых смартфонов опробовать новейшую версию прошивки
Началось открытое бета-тестирование глобальной версии MIUI 11
Xiaomi объявила о старте открытого бета-тестирования глобальной версии MIUI 11. Компания ищет добровольцев, владельцев восьми моделей смартфонов.
Бета-версия MIUI 11 за пределами Китая станет доступна пользователям Redmi K20 Pro, Redmi K20, Pocophone F1, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7, Redmi Y3, Redmi Note 7 и Redmi Note 7S. Стоит отметить, что в Китае для многих моделей работает уже стабильная версия прошивки. Так что, вероятно, и владельцам вышеуказанных смартфонов долго не придётся ждать.
Пока же они смогут попробовать недоработанную, но уже приближённую к финальной фирменную прошивку MIUI 11.
К сожалению, приём заявок на участие в бета-тестировании уже закрыт. Но новость всё ещё приятная, так как свидетельствует о скором запуске прошивки.
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