Xiaomi разрешила владельцам некоторых смартфонов опробовать новейшую версию прошивки

Бета-версия MIUI 11 за пределами Китая станет доступна пользователям Redmi K20 Pro, Redmi K20, Pocophone F1, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7, Redmi Y3, Redmi Note 7 и Redmi Note 7S. Стоит отметить, что в Китае для многих моделей работает уже стабильная версия прошивки. Так что, вероятно, и владельцам вышеуказанных смартфонов долго не придётся ждать.

Пока же они смогут попробовать недоработанную, но уже приближённую к финальной фирменную прошивку MIUI 11.

К сожалению, приём заявок на участие в бета-тестировании уже закрыт. Но новость всё ещё приятная, так как свидетельствует о скором запуске прошивки.