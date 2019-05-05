Xiaomi разрешит самостоятельно разгонять графический процессор в новом смартфоне

Источник показал скриншот, на котором видно, как работает этот режим: по сути, он имеет две кнопки — «включить» и «отключить» режим разгона. В тексте утечки, тем не менее, говорится, что пользователи смогут разгонять GPU вручную.

Помимо этого, стало известно, что новый смартфон получит 256 ГБ встроенной памяти. Это будет максимальный объём. Суббренд Xiaomi Redmi, конечно, предложит и более дешёвые версии модели с 64 и 128 ГБ. Также раскрыто обозначение смартфона — Raphael. Пока неизвестно, станет ли это коммерческим названием устройства.

По предыдущим утечкам, мы знаем, что Redmi Raphael будет работать на Snapdragon 855, иметь стандартный разъём для наушников и, впервые в истории бюджетников Xiaomi, NFC. Презентация устройства должна пройти уже в этом месяце.