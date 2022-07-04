Xiaomi Redmi 10C и Redmi Note 11 стоят по 13 тысяч рублей каждый. А какой лучше?Объяснил эксперт
В одном из выпусков на YouTube-канале DimaViper Live эксперт проверил в работе и сравнил по характеристикам два аппарата. Это Xiaomi Redmi 10C и Redmi Note 11. Оба устройства стоят примерно одинаково, но какому лучше отдать предпочтение?
У ведущего оба смартфона имели комплектацию с объёмом памяти 4/64 ГБ. Чуть больше по габаритам оказывается Redmi 10C. В комплекте с последним идёт зарядка только в 10 Вт, а с Note 11 - в 33 Вт. При этом ёмкость аккумуляторов в обоих случаях составляет 5000 мА*ч. Также вместе с Redmi Note 11 вы получаете чехол, а вот в коробке с 10C его нет.
Звук у Redmi 10C - моно, а вот Redmi Note 11 даст возможность насладиться стереозвучанием. Ещё одно достоинство Note 11 по сравнению с конкурентом - это наличие ИК-порта.
Быстрее запустился, как и ожидалось, Redmi Note 11. В целом у него лучше и экран, причём почти по всем показателям: кроме диагонали, которая немного меньше, чем у Redmi 10C.
Что касается процессора, то стоит на обоих устройствах одна и та же модель: Snapdragon 680. Набирают в AnTuTu смартфоны тоже примерно равное количество баллов, то есть около 227 тысяч.
Основная камера и у Redmi 10C, и у Redmi Note 11 имеет 50 МП. Однако значительно качественнее и чётче снимки выходят на Note 11. Также у 10C отсутствует широкоугольный модуль, но есть макрообъектив. Фронтальные камеры при этом отличаются по характеристикам: у 10C разрешение равняется 5 МП, у Note 11 - 13 МП. В действительности же разница между аппаратами видна лишь на снимках, сделанных на основной модуль. Примеры фотографий - выше.
Вывод
Вообще победителем однозначно оказывается Xiaomi Redmi Note 11. Он во многом превосходит Redmi 10C, в том числе по комплектации.