Xiaomi Redmi 10C представлен официально: 5000 мАч и 6,7-дюймовый экран

Redmi 10C оснащён 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Основная система камер представлена 50-мегапиксельным модулем и 2-мегапиксельной вспомогательной камерой, что и у Redmi 10. Ёмкость аккумулятора тут составляет 5000 мАч, есть поддержка зарядки мощностью 18 Вт. Redmi 10C поставляется с 4 ГБ оперативной памяти в стандартной комплектации и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Также есть слот для SD-карты и разъём для наушников.

Redmi 10C будет доступен в сером, зелёном и синем цветах. Информация о ценах и доступности пока не раскрывается.