Xiaomi Redmi K40 вошёл в топ-3 рейтинга быстрейших современных смартфонов

Первое место в рейтинг отдали модели iQOO 7. Она получила 726939 баллов по результатам тестов производительности. Второе место принадлежит Vivo X60 Pro+. За ним следует новый Redmi K40 Pro. Как это ни странно, смартфон опередил своего «старшего брата» Xiaomi Mi 11. И это несмотря на то, что конфигурация последнего чуть лучше — 12 ГБ + 256 ГБ против 8 ГБ + 128 ГБ. Процессоры у смартфонов одинаковые — Snapdragon 888.

Младшая модель новой серии Redmi K40 на процессоре Snapdragon 870 тоже вошла в рейтинг, заняв седьмое место.

А вот и весь рейтинг: