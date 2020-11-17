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Сегодня 15:10
Xiaomi Redmi может выпустить самый дешёвый смартфон со 108-Мп камерой
По цене от $150
В сети появилась информация о том, что Xiaomi может презентовать новый Redmi Note 9 уже 24 ноября. На мировом рынке этот смартфон может выйти под именем Redmi Note 10. А ещё он получит 108-Мп камеру.
СМИ пишут, что линейка Redmi Note 9 получила разрешение на выход в Китае. По информации источников, устройство будет недорогим — цены на него будут начинаться со $150. То есть оно имеет все шансы стать самым дешёвым смартфоном со 108-Мп камерой. Скорее всего, в аппарате будет установлен датчик Samsung ISOCELL HM2 формата 1/1,52 дюйма.
Помимо этого, Redmi Note 9 пророчат ЖК-экран частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 750G и поддержку быстрой зарядки на 33 Вт.