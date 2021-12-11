Xiaomi Redmi Note 11 выйдет с процессором Snapdragon вместо MediaTek в глобальной версии

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Xiaomi Redmi Note 11 выйдет с процессором Snapdragon вместо MediaTek в глобальной версииИ у Snapdragon не будет поддержки 5G
Недавно Xiaomi представила серию Redmi Note 11 в Китае. Все три модели линейки были оснащены чипсетами MediaTek. Теперь выяснилось, что на глобальном рынке, по крайней мере, одно устройство может выйти с процессором Qualcomm Snapdragon.
Инсайдер по имени Chun сообщил, что Xiaomi работает над новым вариантом Redmi Note 11. Он будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 680. В то время как телефоны Redmi Note 11 на базе Dimensity могут работать с 5G, Snapdragon 680 поддерживает только 4G.
Кроме процессора, остальные характеристики глобальной версии будут соответствовать китайскому Redmi Note 11. Предположительно, стоимость смартфона составит $199, по крайней мере, в конфигурации 4 + 64 ГБ.
Источник: Notebookcheck