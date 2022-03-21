Xiaomi Redmi Note 11S против Redmi Note 11: в чём разница и кто лучше

Xiaomi Redmi Note 11S против Redmi Note 11: в чём разница и кто лучшеРассказали в выпуске на YouTube-канале Quke.ru
Эксперт канала Quke.ru Андрей выяснил, какой из очень похожих аппаратов Xiaomi лучше выбрать: Redmi Note 11S или Redmi Note 11. Один из этих смартфонов действительно лучше.
Сначала ведущий отметил параметры, по которым 11S отличается от простой 11-й версии. Это процессор, камера и автономность. В остальном устройства не отличаются друг от друга практически ничем.
На Redmi Note 11 установлен процессор Snapdragon 680, тогда как на Note 11S - MediaTek Helio G96. Второй - более мощный. По объёму памяти у версии Note 11 это 4/6 ГБ и 64/128 ГБ, а у 11S - 6/8 ГБ и 64/128 ГБ. При выполнении повседневных задач работает быстрее при этом Redmi Note 11S. В Antutu он набрал вместе с тем 313 тысяч баллов, а Note 11 - 277 тысяч баллов.
В плане камер разница заметна на фото и видео с основного модуля. У Note 11 основная камера в 50 МП, у 11S - в 108 МП. Заметно лучше фотографирует и записывает видео также Note 11S. Примеры снимков - ниже.
Ёмкость аккумулятора составляет в обоих случаях 5000 мА*ч, есть поддержка быстрой зарядки в 33 Вт. Однако из-за того что на Note 11S установлен более старый процессор, то работает он немного меньше, чем Note 11. Разница - примерно в 10-15 процентов. Поэтому если для вас важнаавтономность, то нужно выбирать Note 11.
В целом из двух устройств сам ведущий выбрал бы однозначно более дорогой Note 11S. Благодаря этому смартфону можно получить лучшую производительность, камеру и меньше подтормаживаний.