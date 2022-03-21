Xiaomi Redmi Note 11S против Redmi Note 11: в чём разница и кто лучше

Эксперт канала Quke.ru Андрей выяснил, какой из очень похожих аппаратов Xiaomi лучше выбрать: Redmi Note 11S или Redmi Note 11. Один из этих смартфонов действительно лучше.

Сначала ведущий отметил параметры, по которым 11S отличается от простой 11-й версии. Это процессор, камера и автономность. В остальном устройства не отличаются друг от друга практически ничем.

На Redmi Note 11 установлен процессор Snapdragon 680, тогда как на Note 11S - MediaTek Helio G96. Второй - более мощный. По объёму памяти у версии Note 11 это 4/6 ГБ и 64/128 ГБ, а у 11S - 6/8 ГБ и 64/128 ГБ. При выполнении повседневных задач работает быстрее при этом Redmi Note 11S. В Antutu он набрал вместе с тем 313 тысяч баллов, а Note 11 - 277 тысяч баллов.

В плане камер разница заметна на фото и видео с основного модуля. У Note 11 основная камера в 50 МП, у 11S - в 108 МП. Заметно лучше фотографирует и записывает видео также Note 11S. Примеры снимков - ниже.