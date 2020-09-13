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Вчера 21:03
Xiaomi Redmi Note 9 продают в России с 30-процентной скидкой
С 14 по 17 сентября
В интернет-магазине «Связной» на площадке Tmall с 14 по 17 сентября пройдёт распродажа. В её рамках Xiaomi Redmi Note 9 будут продавать с 30-процентной скидкой.
Версия смартфона с 4 ГБ + 128 ГБ памяти будет стоить 12 990 рублей вместо 18 990 рублей. Устройство поставляется с официальной гарантией. Доставка бесплатная.
Временно подешевела также версия Redmi Note 9 3 ГБ + 64 ГБ. Её можно будет купить за 11 490 рублей вместо 16 990 рублей.
В распродаже участвуют и смартфоны Samsung. Например, Galaxy A41 можно приобрести за 15 490 рублей вместо 18 990 рублей.
Все предложения большой распродажи можно посмотреть на этой странице.