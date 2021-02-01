Xiaomi Redmi выпустит множество новых смартфонов со 108 Мп камерой в 2021 году

Причём в отличие от множества похожих слухов, на этот раз источником стал сам глава бренда — Лю Вэйбин. Как пишет Gizmochina, гендиректор компании лично сообщил о планах Redmi выпустит не один новый смартфон со 108-мегапиксельной камерой в текущем году. Вероятнее всего, речь идёт о модулях ISOCELL HM2 и ISOCELL HM3, произведённых Samsung.

Напомним, что ближайшим анонсом компании должен стать новый флагман — Redmi K40. Устройству уже ищут неофициальное название, для чего глава Redmi даже запустил голосование среди фанатов бренда.