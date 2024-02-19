Xiaomi решила «импортозаместить» процессоры в телефонах: партнерство с Arm

Это потенциальное партнерство стало бы значительным шагом для Xiaomi, которая в настоящее время полагается на таких известных чипмейкеров, как Qualcomm и MediaTek. Разработка собственного чипа предоставит компании больший контроль над производительностью, функциями и, возможно, стоимостью. Но это «тонкий лед».

Помните злополучный проект Oppo? В 2022 году Oppo предприняла аналогичную попытку сотрудничества с Arm, намереваясь использовать в своих процессорах CPU Cortex и GPU Mali. Однако спад на мировом рынке смартфонов заставил Oppo отказаться от проекта в 2023 году.

Что же это значит для Xiaomi? Им придется принимать важные решения. Кто будет заниматься разработкой и производством? Apple доверяет TSMC свои чипы серии A, а Google полагается на Samsung в производстве SoC Tensor. Xiaomi тоже понадобится надежный партнер.

Разработка чипа с нуля — непростая задача. ARM предоставляет базовую архитектуру, но тонкости создания самого чипа представляют собой совершенно новый набор проблем. Аналитики, такие как Парв Шарма из Counterpoint Research, подчеркивают эту сложность, отмечая тенденцию передачи компаниями разработки чипов на аутсорсинг из-за ее ресурсоемкости.

Так сможет ли Xiaomi справиться с этой задачей? Только время покажет.