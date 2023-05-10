Xiaomi с «максимальной» камерой против «не совсем флагмана» Samsung Galaxy S23+. У кого лучше фото и видео?

Основная камера у Xiaomi 13 Pro имеет 50 МП, также у этого смартфона есть телефотообъектив в 50 МП и сверхширокоугольная камера тоже в 50 МП. Фронтальная же камера обладает у Xiaomi 32 МП.

У Samsung Galaxy S23+ основная камера тоже имеет 50 МП, телевик в 10 МП, сверхширик в 12 МП. Селфи-камера у него тоже отличается разрешением в 12 МП.

Первым делом ведущий YouTube-канала Techniqued сравнил дневные снимки, сделанные с Xiaomi 13 Pro и Galaxy S23+. У Xiaomi на этих фотографиях чуть лучше оказывается динамический диапазон и цветопередача. То же самое можно сказать о детализации. Причём это касается как основной, так и широкоугольной камеры.

Фото, сделанные крупным планом, у обоих смартфонов особо не отличаются друг от друга.

Телефотообъектив (объектив с зумом) делает более естественные снимки у Xiaomi.