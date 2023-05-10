Xiaomi с «максимальной» камерой против «не совсем флагмана» Samsung Galaxy S23+. У кого лучше фото и видео?И какой из смартфонов лучше покупать?
И Xiaomi 13 Pro, и Samsung Galaxy S23+ оснащены новым мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2 и отличными камерами. Но какой из них всё-таки лучше выбрать?
Основная камера у Xiaomi 13 Pro имеет 50 МП, также у этого смартфона есть телефотообъектив в 50 МП и сверхширокоугольная камера тоже в 50 МП. Фронтальная же камера обладает у Xiaomi 32 МП.
У Samsung Galaxy S23+ основная камера тоже имеет 50 МП, телевик в 10 МП, сверхширик в 12 МП. Селфи-камера у него тоже отличается разрешением в 12 МП.
Первым делом ведущий YouTube-канала Techniqued сравнил дневные снимки, сделанные с Xiaomi 13 Pro и Galaxy S23+. У Xiaomi на этих фотографиях чуть лучше оказывается динамический диапазон и цветопередача. То же самое можно сказать о детализации. Причём это касается как основной, так и широкоугольной камеры.
Фото, сделанные крупным планом, у обоих смартфонов особо не отличаются друг от друга.
Телефотообъектив (объектив с зумом) делает более естественные снимки у Xiaomi.
Портретные фото получаются практически одинаковыми на Samsung и на Xiaomi. Однако у 13 Pro всё же больше опций с точки зрения портретной съёмки, хотя он хуже справляется с обнаружением и обработкой краёв по сравнению с S23+.
Вечерние снимки с точки зрения шумов выходят чуть лучше на Xiaomi 13 Pro. А по деталям и цветопередаче снимки с обоих смартфонов похожи.
Что касается селфи, то в целом немного лучше справляется с этим Galaxy S23+.
Видео на основную камеру оба устройства могут записывать максимум в 8К. При этом по части видео Samsung обходит Xiaomi, так как выдаёт более естественную по цветам картинку. На фронтальную камеру Xiaomi может записывать видео только в Full HD, тогда как S23+- в 4К.
Вывод
У Xiaomi 13 Pro с точки зрения фотографий возможностей несколько больше. Но вот селфи-камера у него не так хороша, как у Samsung Galaxy S23+. И если вы ведёте свой видеоблог, то лучшим выбором для вас станет именно Samsung. В целом если для приоритетом являются фотографии, то лучше купить Xiaomi, а если видеосъёмка - то Samsung.