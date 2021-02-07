Xiaomi сделает новые бюджетные смартфоны дешевле

Об этом рассказал инсайдер Ишан Агарвал (Ishan Agarwal). По его словам, цены серии Redmi Note 10 в Индии будут «агрессивными», чтобы конкурировать с быстрорастущим брендом Realme.

Пока неясно, будет ли ценовая политика Xiaomi такой же для других регионов, но причин обратному, похоже, нет.

Также сообщается, что новые смартфоны представят уже в феврале. В линейке Redmi Note 10 будет три модели — Redmi Note 10 4G, Redmi Note 10 Pro 4G и Redmi Note 10 Pro 5G. В России они могут выйти под другими именами.