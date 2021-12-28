Xiaomi скопировала гибкий смартфон-раскладушку Samsung

Нет ничего удивительного в том, что Xiaomi работает над раскладушкой с гибким экраном. Ей нужно конкурировать с Motorola, Huawei и Samsung. Скорее всего, такой смартфон китайская компания выпустит уже скоро. Но вряд ли на сегодняшней крупной презентации.