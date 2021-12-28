Xiaomi скопировала гибкий смартфон-раскладушку Samsung

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Xiaomi скопировала гибкий смартфон-раскладушку SamsungПока у нас есть только патентные рисунки
Похоже, Xiaomi планирует выпустить новый складной смартфон. Об этом свидетельствует патент в CNIPA (Chinese National Intellectual Property Association). Компания запатентовала устройство, которое выглядит точь-в-точь как раскладушка Samsung.
У запатентованного смартфона есть вырез в главном экране для двойной селфи-камеры. Также у аппарата можно заметить слот под SIM-карту, порт USB-C и динамик. Справа расположены кнопка питания и клавиши громкости. На внешней стороне у устройства, как у конкурента от Samsung, расположен небольшой экран.
Нет ничего удивительного в том, что Xiaomi работает над раскладушкой с гибким экраном. Ей нужно конкурировать с Motorola, Huawei и Samsung. Скорее всего, такой смартфон китайская компания выпустит уже скоро. Но вряд ли на сегодняшней крупной презентации.
Источник: GSMArena