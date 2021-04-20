Xiaomi сложила и разложила свой гибкий смартфон 200 тысяч раз подряд

Mi Mix Fold выдержал непрерывное испытание на изгиб. Длилось оно в течение 89 часов. Смартфон складывался каждые 1,6 секунды. Компания утверждает, что не монтировала видео. В качестве доказательства этого она разместила в прямом эфире таймер.

Целью теста было показать качество сборки и надёжность устройства. По словам представителей Xiaomi, 89-часовое испытание эквивалентно 10 годам нормального использования смартфона.

Ранее подобный тест прошёл другой смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Fold. Его сгибали более 120 тысяч раз. То есть Mi Mix Fold обошёл конкурента.