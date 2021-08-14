Xiaomi случайно рассекретила свой новый бюджетный смартфон

Итак, Redmi 10 получит 6,5-дюймовый ЖК-экран разрешением 2400 x 1080 пикселей, адаптивную технологию частоты обновления (30 Гц, 50 Гц, 60 Гц, 90 Гц), вырез в дисплее и защитное стекло Corning Gorilla Glass 3. Корпус смартфона сделан из поликарбоната, а его габариты таковы: 161,95 x 75,53 x 8,92 мм. Устройство весит 181 грамм. Выйдет в трёх цветах: сером, белом и синем.

В основе аппарата лежит процессор MediaTek Helio G88. Основная камера состоит из датчиков на 50 Мп, 8 Мп (ультраширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины). Для селфи используется 8-Мп камера.

Redmi 10 оснащается аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддерживает 18-Вт зарядку и 9-Вт обратную зарядку. Смартфон будет доступен в трёх конфигурациях: 4 ГБ + 64 ГБ, 4 ГБ + 128 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ.

Ожидается, что Redmi 10 будет недорогим устройством, но его точная цена пока неизвестна.