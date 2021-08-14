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Сегодня в 11:31

Xiaomi случайно рассекретила свой новый бюджетный смартфон

Redmi 10
Сегодня утром Xiaomi случайно анонсировала грядущий бюджетный смартфон через свой официальный блог. Пост уже удалили, но пользователи успели сохранить данные. Теперь мы знаем почти всё о Redmi 10.
Xiaomi случайно рассекретила свой новый бюджетный смартфон

Итак, Redmi 10 получит 6,5-дюймовый ЖК-экран разрешением 2400 x 1080 пикселей, адаптивную технологию частоты обновления (30 Гц, 50 Гц, 60 Гц, 90 Гц), вырез в дисплее и защитное стекло Corning Gorilla Glass 3. Корпус смартфона сделан из поликарбоната, а его габариты таковы: 161,95 x 75,53 x 8,92 мм. Устройство весит 181 грамм. Выйдет в трёх цветах: сером, белом и синем.

В основе аппарата лежит процессор MediaTek Helio G88. Основная камера состоит из датчиков на 50 Мп, 8 Мп (ультраширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (датчик глубины). Для селфи используется 8-Мп камера.

Redmi 10 оснащается аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддерживает 18-Вт зарядку и 9-Вт обратную зарядку. Смартфон будет доступен в трёх конфигурациях: 4 ГБ + 64 ГБ, 4 ГБ + 128 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ.

Ожидается, что Redmi 10 будет недорогим устройством, но его точная цена пока неизвестна.