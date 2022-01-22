Xiaomi сменила название своего самого мощного флагмана на более короткое

Так, в сети появилась информация о том, что самый мощный смартфон компании будет называться не Xiaomi 12 Ultra, как ожидалось ранее. Вместо этого китайский бренд выбрал для аппарата более «компактное» название — Xiaomi 12U.

И можно было бы говорить, что всё это — лишь слухи. Но такую модель накануне упомянул в недавнем интервью экс-глава по новым продуктам Xiaomi и действующий глава Хэнаньского филиала компании Ван Тен Томас.

Отметим, что подобный ход компании можно лишь приветствовать. Куда удобнее было бы запоминать такие названия как Xiaomi Mi 10 ECE или Redmi K40 GEE вместо Mi 10 Extreme Commemorative Edition или Redmi K40 Game Enhanced Edition соответственно.