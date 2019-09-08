Xiaomi снизила цены на некоторые смартфоны

Снижение стоимости коснулось моделей Mi 9, Mi 9 SE, Mi CC9, Redmi K20 и K20 Pro, а также Redmi Note 7. Стоимость «убийцы флагманов» — Redmi K20 Pro — и Mi 9 снизилась на пресловутых $42. Теперь первый стоит в Китае $380, а второй — $393. Причём речь идёт о топовых версиях с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Цена Mi 9 SE с 6 ГБ оперативной памяти снизилась на $28 (до $225), на Mi CC9 с таким же объёмом ОЗУ — на $14 (до $240). Redmi K20 тоже потерял $28 в цене и стоит теперь $253. Redmi Note 7 подешевел на $14 (до $155).

Стоит отметить, что это не временная акция. Все предложения доступны в официальном магазине Xiaomi Mall.