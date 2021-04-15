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Xiaomi снова перевыпустит под брендом Poco старый смартфон
Redmi Note 10 5G
В ноябре Xiaomi представила бюджетный смартфон Poco M3. Сертификация Федеральной комиссии по связи (FCC) показала, что компания готовит Pro-вариант устройства. Однако он будет очередной переименованной копией другого смартфона.
«Новая» модель проходит под номером M2103K19PG. Этот номер соответствует старому смартфону Redmi Note 10 5G, который был выпущен в начале марта.
Эта модель получила LCD экран частотой обновления 90 Гц и разрешением FHD+. Есть у Redmi Note 10 5G 8-Мп фронтальная камера, процессор MediaTek Dimensity 700, батарея ёмкостью 5000 мАч и поддержка 18-Вт зарядки.
Xiaomi уже неоднократно выпускала одни и те же смартфоны под разными именами. Например, Redmi 9T оказался чуть улучшенным Poco M3.