Xiaomi снова перевыпустит под брендом Poco старый смартфон

«Новая» модель проходит под номером M2103K19PG. Этот номер соответствует старому смартфону Redmi Note 10 5G, который был выпущен в начале марта.

Эта модель получила LCD экран частотой обновления 90 Гц и разрешением FHD+. Есть у Redmi Note 10 5G 8-Мп фронтальная камера, процессор MediaTek Dimensity 700, батарея ёмкостью 5000 мАч и поддержка 18-Вт зарядки.

Xiaomi уже неоднократно выпускала одни и те же смартфоны под разными именами. Например, Redmi 9T оказался чуть улучшенным Poco M3.