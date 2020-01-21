Xiaomi со скидками распродаёт в России популярные смартфоны до воскресенья

Акция началась вчера, 20 января, а продлится до 26 января, 23:59 по московскому времени. В её рамках смартфон Mi 8 Pro с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти можно купить за 19 995 рублей вместо 39 990. Большую скидку — 14 500 рублей — получил и простой Mi 8 (6 ГБ + 128 ГБ). Теперь он стоит 18 490 рублей.

Подешевел и Mi MIX 3 (6 ГБ + 128 ГБ). Его стоимость снизилась на 19 000 рублей и составляет теперь 25 990.

Существенную скидку получил и народный любимец — POCOPHONE F1. Снижение цены составило 12 000 рублей. Правда, пока смартфона нет в наличии на сайте, но, возможно, позже он появится.

Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке.