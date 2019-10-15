Xiaomi сократит количество выпускаемых за год флагманов

Да, речь идет о Xiaomi Mi 9, который был показан еще до выставки MWC 2019, проходившей в Барселоне в конце февраля. После него компания представила Mi 9T Pro, но это все же переименованный Redmi K20 Pro. Был еще Mi 9 Pro 5G, но это опять же минорное обновление зимнего флагмана. Пользователи надеялись на то, что компания представит Mi Mix 4 до конца года, но последние слухи говорят о том, что и этому не суждено сбыться.