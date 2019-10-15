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Xiaomi сократит количество выпускаемых за год флагманов
По крайней мере об этом говорят последние утечки
Xiaomi известна частым выпуском новых устройств — как бюджетные, так и более дорогие устройства зачастую выходят по несколько штук за один год. Но в этом году компания как минимум в сегменте флагманских смартфонов ведет себя странным образом — последний анонс “настоящего” флагмана Xiaomi произошел еще в начале года. И по всей видимости, компания не планирует выпускать новое устройство из топового сегмента в 2019 календарном году.
Да, речь идет о Xiaomi Mi 9, который был показан еще до выставки MWC 2019, проходившей в Барселоне в конце февраля. После него компания представила Mi 9T Pro, но это все же переименованный Redmi K20 Pro. Был еще Mi 9 Pro 5G, но это опять же минорное обновление зимнего флагмана. Пользователи надеялись на то, что компания представит Mi Mix 4 до конца года, но последние слухи говорят о том, что и этому не суждено сбыться.
Интернет-инсайдер Судханшу Амбхоре подтверждает, что Xiaomi трудится сразу более чем над одним устройством в линейке Xiaomi Mi Mix, в том числе и над Mix Alpha, но при этом ни один из данных смартфонов не будет выпущен в течение 2019 года.
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