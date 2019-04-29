Xiaomi советует свои смартфоны любителям супружеских измен

В ролике пара лежит в постели, девушка спит, а парень флиртует на смартфоне с другой женщиной в Facebook Messenger. В итоге, парень попадается. Подпись гласит, что ему бы всё сошло с рук, если бы он использовал Xiaomi Mi 9 SE.

Провокационный пост вскоре был удалён компанией после волны негативных отзывов от читателей, но информация успела разлететься по сети.