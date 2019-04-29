Xiaomi советует свои смартфоны любителям супружеских измен

Компания Xiaomi выбрала интересный подход для продвижения одного из своих смартфонов. В малазийском фирменном аккаунте в Twitter появился пост, с «эротическим» роликом, продвигающий модель Xiaomi Mi 9 SE.
В ролике пара лежит в постели, девушка спит, а парень флиртует на смартфоне с другой женщиной в Facebook Messenger. В итоге, парень попадается. Подпись гласит, что ему бы всё сошло с рук, если бы он использовал Xiaomi Mi 9 SE.
Провокационный пост вскоре был удалён компанией после волны негативных отзывов от читателей, но информация успела разлететься по сети.