Xiaomi создаст меняющий цвет смартфон

Ранее такой телефон представила OPPO — модель Reno6 Pro+ Detective Conan Edition. Xiaomi не готова пропустить ни один модный тренд, поэтому разрабатывает смартфон с такой же фишкой. По крайней мере так утверждает китайский инсайдер Digital Chat Station. Сейчас, по его словам, Xiaomi тестирует смартфон с электрохромной задней панелью.

Пока неизвестно, какую именно технологию применит китайская компания. Она может использовать и панель, как в Vivo S10, цвет которой меняется с оранжевого на синий под прямыми солнечными лучами. У OPPO Reno6 Pro + Detective Conan Edition же крышка может менять цвет с серебристого на розовый и обратно при пропускании напряжения через стекло.