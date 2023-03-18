Xiaomi создаст собственную замену Android? В интернет слили любопытный скриншот

20:31, 18 марта 2023
1 мин.
Xiaomi создаст собственную замену Android? В интернет слили любопытный скриншотНо пока подтверждения этой информации нет
В интернете опубликовали скриншот, который позволяет предположить, что Xiaomi разрабатывает собственную операционную систему, или по крайней мере новую прошивку. Проект называется MIOS.
Фото: Unsplash
Как пишет канал Equal Leaks, на скриншоте показана внутренняя сборка MiOS. Она, судя по всему, работает на смартфоне Xiaomi. Это альфа-версия, датированная 5 ноября 2022 года.
Стоит обратить внимание, что скриншот всё-таки старый, и в целом всё это может быть не более чем слухом.