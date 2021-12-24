Xiaomi справилась с проблемой перегрева в новом флагмане Xiaomi 12 Pro

Речь идёт о Xiaomi 12 Pro, который компания лишь готовится анонсировать. Но уже сейчас известно, что в основу устройства ляжет чип Snapdragon 8 Gen 1. И даже несмотря на это, производителю удалось решить проблему перегрева аппарата.

Так, глава Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал пост, в котором продемонстрировал, что телефон, после получасовой сессии в Honor of Kings нагрелся лишь до 43,5 °С.