Xiaomi справилась с проблемой перегрева в новом флагмане Xiaomi 12 Pro

Xiaomi справилась с проблемой перегрева в новом флагмане Xiaomi 12 ProПосмотрим, смогут ли похвастаться тем же конкуренты
Речь идёт о Xiaomi 12 Pro, который компания лишь готовится анонсировать. Но уже сейчас известно, что в основу устройства ляжет чип Snapdragon 8 Gen 1. И даже несмотря на это, производителю удалось решить проблему перегрева аппарата.
Так, глава Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал пост, в котором продемонстрировал, что телефон, после получасовой сессии в Honor of Kings нагрелся лишь до 43,5 °С.
Напомним, что ранее авторитетный инсайдер Ice Universe рассказал о проблемах с перегревом платформы Snapdragon 8 Gen 1. По его словам, первые смартфоны на её основе заметно перегреваются, как и предшественники на Snapdragon 888.
Возвращаясь к Xiaomi 12 Pro, устройству также приписывают новейший LTPO-экран AMOLED с адаптивной частотой обновления вплоть до 120 Гц. Анонс смартфона намечен на 28 декабря.